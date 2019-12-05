Политика

09:41 05.12.2019

Садовому отменили залог в 1 млн грн, определив мерой пресечения личное обязательство

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Садовому отменили залог в 1 млн грн, определив мерой пресечения личное обязательство

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила залог для мэра Львова Андрея Садового и определила мерой пресечения личное обязательство.

Такое решение было принято на заседании в среду.

"Коллегия судей постановила: Первое: апелляционную жалобу прокурора Сидоренко оставить без удовлетворения. Второе: апелляционную жалобу защитника удовлетворить частично. Третье: … меру пресечения в виде залога … отменить… Применить к подозреваемому Садовому меру пресечения в виде личного обязательства", - зачитал решение председательствующий судья.

Срок личного обязательства – до 20 января 2020 года. Садовому предписано являться по вызову к следователю, запрещено общаться с определенным кругом свидетелей.

Рассмотрение апелляции продолжалось около 9 часов. Прокуроры Специализированной актикоррупционной прокуратуры просили увеличить залог до 50 млн грн вместо определенных судом 1 млн 56 тыс грн.

Как сообщалось, 21 ноября представители САП вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года.

САП пояснила, что "во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности".

В прокуратуре также установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту незаконной продажи 32 га земли Львовским горсоветом в 2016 году. 15 ноября того же года во Львовском горсовете прошли обыски в рамках указанного дела, а в июле 2017 года Садового по этом поводу вызывали на допрос в прокуратуру.

Сам Садовой отмечал, что надеется на "благоприятный исход" данного дела, при этом указывал, что не располагает достаточной суммой для внесения залога в 50 млн грн, на котором настаивало обвинение.

27 ноября Высший антикоррупционый суд избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в виде залога в размере 1 млн 56 тыс. 550 грн.

Кроме того, суд обязал мэра Львова "прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье по каждому требованию" и сообщать об изменении места жительства или места работы, а также "воздержаться от общения" с другими фигурантами дела об обстоятельствах производства.

3 декабря Садовой подал апелляцию на решение ВАКС.

Теги: #садовый #обязательство #суд #залог
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