Политика

21:34 19.07.2019

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует освободить Вышинского из-под стражи

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"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует освободить Вышинского из-под стражи

Решение Подольского районного суда оставить под стражей главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского является продолжением политики репрессий и ущемления свободы слова в Украине, заявляют в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" осуждает это антиправовое и антидемократическое решение суда. Мы требуем освободить журналиста Кирилла Вышинского из-под стражи и обеспечить полное соблюдение его гражданских прав", - говорится в заявлении партии, обнародованной в пятницу.

В политсиле отмечают, что представителей СМИ в Украине продолжают выставлять врагами государства и рассматривать их как фигуры для политического "размена".

"При президенте Владимире Зеленском украинские правоохранительные органы и судебная система остаются врагами номер один для журналистов и независимых СМИ. Режим Порошенко объявил настоящую войну независимой журналистике и свободе слова в Украине… Сегодня мы вынуждены констатировать, что даже после президентских выборах ситуация со свободой слова в Украине и соблюдением прав журналистов остается критической", - заявили в партии.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" отмечают, что свобода журналиста является угрозой "только для авторитарных антидемократических режимов", и намерены после парламентских выборов вернуть страну "на демократический путь развития". "Мы гарантируем: эра войны, авторитаризма и диктатуры силы в Украины закончится! Конституционные права журналистов и всех украинских граждан будут надежно защищены!", - говорится в заявлении.

Теги: #вышинский #суд #опзж
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