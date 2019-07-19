Защита Вышинского обжалует решение Подольского райсуда о продлении срока ареста

Защита главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского обжалует решение Подольского районного суда Киева о продлении меры пресечения, сообщил адвокат Андрей Доманский.

"Не скажу, что сегодняшнее решение было неожиданным, поскольку мы видим, что суды по-разному изучают риски... Это не окончательное решение, так как оно подлежит обжалованию в апелляционном порядке. Поэтому со стороны защиты будет подана апелляционная жалоба", - сказал Доманский журналистам в пятницу в Киеве по окончании судебного заседания.

Что касается следующего судебного заседания, которое состоится 16 сентября, то, по словам адвоката, сторона обвинения обязана обеспечить явку свидетелей. "А после допроса свидетелей нивелируется ещё один риск - о возможности влияния на свидетелей, поэтому 16 сентября мы вернёмся к вопросу смены меры пресечения, если она не будет изменена апелляционным судом", - подчеркнул он.

Доманский добавил, что данное дело "очень политизировано".

Относительно вопроса обмена адвокат пояснил, что этот момент не находится в юридической плоскости.

В свою очередь, прокурор Евгений Комаровский рассказал журналистам, что суд при принятии решения о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей учел наличие рисков о том, что Вышинский может оставить территорию Украины и влиять на свидетелей.

По его словам, суд также установил объем доказательств по делу.

"Что касается обмена, то хотел бы отметить, что прокуратура является исключительно правоохранительным органом и вопрос обмена в ее компетенцию не входит", - указал Комаровский.

Как сообщалось, Подольский районный суд Киева на заседании в пятницу продлил на два месяца меру пресечения Вышинскому, обвиняемого украинскими правоохранителями в государственной измене. Арест продлен до 19 сентября без определения размера залога.

Следующее заседание состоится 16 сентября.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

4 марта 2019 года Вышинский был этапирован из Херсона в Киев. С тех пор он находится в столичном следственном изоляторе. В Киеве проходят заседания суда по его делу.