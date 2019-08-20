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12:01 20.08.2019

Суд отложил рассмотрение апелляции на арест Вышинского

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Суд отложил рассмотрение апелляции на арест Вышинского

Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы защиты на решение Подольского районного суда Киева о продлении содержания под стражей главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в прокуратуре АР Крым.

"Рассмотрение апелляции отложено из-за болезни судьи", - сказали в прокуратуре, добавив, что о дате заседания будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, Подольский районный суд Киева в июле продлил на два месяца меру пресечения Вышинскому, обвиняемого украинскими правоохранителями в государственной измене. Арест продлен до 19 сентября без определения размера залога.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

Теги: #апелляция #вышинский #суд
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