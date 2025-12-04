Інтерфакс-Україна
Події
13:52 04.12.2025

Ворог просунувся у Харківський та Донецькій області – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

 Російські окупанти просунилися у Вовчанську та поблизу с. Тихе у Чугуївському районі Харківської області, поблизу Ямполя в Лиманській міській громаді Краматорського району, Новоекономічного у Гродівської селищної громади Покровського району та села Балаган Гродівської громади Покровського району Донецької області.

"Ворог просунувся у Вовчанську, поблизу Тихого, Ямполя та Новоекономічного. Уточнено лінію зіткнення в Балагані", - повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState у четвер.

На карті село Балаган показано як окуповане.

Таким чином, росіяни збільшили підконтрольну площу у Харківський області на 6,07 км кв, площа "сірої зони" зросла на 5,36 км кв.

В Донецький області на лиманському напрямку російськи війська окупували 2,9 км кв, а на покровському напрямку 4,08 км кв за рахунок просування у "сірій зоні".

Таким чином, загальна площа окупованої РФ української території зросла на 12,34 кв км на трьох напрямках, "сіра зона" збільшилася на 5,36 км кв.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 13 кв. км щодоби, а "сіра зона" зменшувалася в середньому щодоби на 2,5 кв. км.

