16:28 14.11.2025

Єрмак і Джулі Девіс висловили впевненість, що розслідування справ щодо корупції мають бути неупередженими

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, з якою обговорив останні російський масовий удар і тему боротьби з корупцією.

"Окремо зупинилися на темі боротьби з корупцією. Висловили спільну впевненість, що розслідування останніх гучних кейсів мають бути ретельними, професійними та неупередженими й привести до реальних результатів, а не бути використаними задля дестабілізації ситуації в Україні на користь планам Росії", - написав Єрмак у телеграм-каналі у п’ятницю.

Також вони обговорили про нарощування у відповідь на російські злочини українських далекобійних ударів по Росії та ситуацію на фронті.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/7158

Теги: #єрмак #джулі_девіс

