Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Великої Британії – Ніла Кромптона, Нової Зеландії – Пола Беллентайна, Чилі – Елісео Родріго Руїса Ортіса, Сомалі – Мохамеда Абдуллагі Ахмеда, повідомляє у середу Офіс президента.

Глава держави привітав послів із початком дипломатичної місії в нашій країні та поспілкувався з кожним із них.

Під час бесіди з Нілом Кромптоном він подякував за підтримку з боку Великої Британії.

"Сторони обговорили ключові пріоритети: військову та енергетичну підтримку, посилення санкційного тиску на Росію. Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує систем ППО та ракет до них, а також перехоплювачів. Започатковані спільні проєкти й далі реалізовуватимуть", - йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

Послу Нової Зеландії Зеленський подякував за солідарність з Україною з початку війни та активну участь у "Коаліції охочих".

"Ішлося про підтримку української енергетики та посилення санкцій проти Росії. Президент відзначив нещодавній пакет санкцій. Він наголосив, що збільшення санкційного тиску на Росію залишається одним із ключових пріоритетів для закінчення війни", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі з послом Чилі Зеленський відзначив послідовну позицію країни щодо засудження російської агресії та підтримки територіальної цілісності України.

Повідомляється, що сторони обговорили перспективи збільшення обсягів двосторонньої торгівлі, де є відповідний потенціал. Ідеться про машинобудування, гірничодобувне обладнання, ІТ-технології та цифрову трансформацію.

У спілкуванні з послом Сомалі Зеленський подякував цій країні за чітку позицію щодо суверенітету й територіальної цілісності України. Наша держава розраховує на подальшу активну підтримку з боку Сомалі, яка зараз є непостійним членом Ради Безпеки ООН.

Також обговорили перспективи розвитку двосторонніх відносин, зокрема в галузі сільського господарства.