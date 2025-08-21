Інтерфакс-Україна
Події
14:43 21.08.2025

Голова Державіаслужби відсторонений через дисциплінарне провадження, на чолі служби - тимчасово ексначальник Черкаської митниці

1 хв читати

Кабінет міністрів порушив дисциплінарне провадження та відсторонив на період його проведення до 10 вересня цього року від виконання обов’язків голову Державної авіаційної служби Олександра Більчука.

Відповідні розпорядження Кабінету міністрів №868-869 від 20 серпня оприлюднені на урядовому порталі.

Іншим розпорядженням №870-р Кабмін призначив тимчасово виконувати обов’язки голови Державіаслужби заступника голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Данііла Меньшикова, який у 2017-2018 роках працював у Міністерстві економрозвитку, з 2019 по 2021 рік – у Держмитслужбі, де згодом був начальником Черкаської митниці, а кінця грудня 2024 року став заступником голови Державіаслужби з питань цифровізації.

Теги: #державіаслужба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:58 12.05.2021
Державіаслужба за заявою SkyUp анулювала права авіакомпанії на 33 маршрути

Державіаслужба за заявою SkyUp анулювала права авіакомпанії на 33 маршрути

16:57 27.04.2021
Державіаслужба дозволила новій Bees Airline виконувати рейси з Києва до Львова, Одеси та Херсона

Державіаслужба дозволила новій Bees Airline виконувати рейси з Києва до Львова, Одеси та Херсона

13:12 02.04.2021
Державіаслужба дозволила SkyUp літати зі Львова до Баку, анулювала право "МАУ" на експлуатацію цієї лінії

Державіаслужба дозволила SkyUp літати зі Львова до Баку, анулювала право "МАУ" на експлуатацію цієї лінії

14:13 30.04.2020
Державіаслужба дозволила SkyUp літати з травня 2020 року з Києва до Будапешта та Стамбула

Державіаслужба дозволила SkyUp літати з травня 2020 року з Києва до Будапешта та Стамбула

14:58 29.04.2020
Компанія "МАУ" скасувала спецрейс Київ-Лондон із українськими громадянами на роботу через заборону Державіаслужби

Компанія "МАУ" скасувала спецрейс Київ-Лондон із українськими громадянами на роботу через заборону Державіаслужби

13:59 25.04.2020
Державіаслужба не дозволяє виконати спецрейс у Франкфурт

Державіаслужба не дозволяє виконати спецрейс у Франкфурт

17:48 03.03.2020
Державіаслужба дозволила "Розі вітрів" літати з Дніпра до Берліна, SkyUp- з Одеси до Стамбула, "МАУ" - із Запоріжжя до Ларнаки

Державіаслужба дозволила "Розі вітрів" літати з Дніпра до Берліна, SkyUp- з Одеси до Стамбула, "МАУ" - із Запоріжжя до Ларнаки

11:27 09.01.2020
Державіаслужба заборонила перельоти українських авіакомпаній над Іраком

Державіаслужба заборонила перельоти українських авіакомпаній над Іраком

21:53 08.01.2020
Державіаслужба заборонила перельоти українських авіакомпаній над Іраком

Державіаслужба заборонила перельоти українських авіакомпаній над Іраком

12:44 08.01.2020
Державіаслужба проведе позапланові перевірки безпеки польотів "МАУ"

Державіаслужба проведе позапланові перевірки безпеки польотів "МАУ"

ВАЖЛИВЕ

У Мукачеві вже 19 постраждалих від ракетної атаки РФ – ОВА

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження низки об'єктів на території РФ

ССО уразили потяг із ПММ в окупованому Криму

Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

ОСТАННЄ

Рада має намір призначити виплати на лікування військовим, звільненим з полону

Рада посилюватиме соціальний захист жінок-військовослужбовців

Підземні школи відкриються лише в тих громадах Херсонщини, куди не дострілюють РСЗВ і артилерія, - глава ОВА

Через ворожий артобстріл на Харківщині поранено мирного мешканця

Стипендії Ради цьогоріч будуть отримувати 47 молодих учених

Литва закриває до жовтня повітряний простір на кордоні з Білоруссю – ЗМІ

Заяви Лаврова ставлять під сумнів перспективи мирних переговорів України і РФ - ЗМІ

Свириденко: Представники влади на зв'язку з керівництвом заводу Flex по першочергових заходах

Поліцейські викрили схему заволодіння землями кіностудії Довженка на майже 60 млн грн

Сили оборони повернули контроль над більшою частиною н.п. Товсте на Донеччині — ОСУВ "Дніпро"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА