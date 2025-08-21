Голова Державіаслужби відсторонений через дисциплінарне провадження, на чолі служби - тимчасово ексначальник Черкаської митниці
Кабінет міністрів порушив дисциплінарне провадження та відсторонив на період його проведення до 10 вересня цього року від виконання обов’язків голову Державної авіаційної служби Олександра Більчука.
Відповідні розпорядження Кабінету міністрів №868-869 від 20 серпня оприлюднені на урядовому порталі.
Іншим розпорядженням №870-р Кабмін призначив тимчасово виконувати обов’язки голови Державіаслужби заступника голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Данііла Меньшикова, який у 2017-2018 роках працював у Міністерстві економрозвитку, з 2019 по 2021 рік – у Держмитслужбі, де згодом був начальником Черкаської митниці, а кінця грудня 2024 року став заступником голови Державіаслужби з питань цифровізації.