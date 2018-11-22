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Выборы

18:49 22.11.2018

В.Новинский о новом назначении в партии и стратегическом курсе "Оппозиционного блока"

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В.Новинский о новом назначении в партии и стратегическом курсе "Оппозиционного блока"

Глава политической партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский в среду в ефире телеканала "Украина" сообщил о дальнейших планах партии.

"В декабре - на первом этапе съезда - мы обсудим стратегию объединительного процесса со всеми здравыми и прогрессивными оппозиционными политическими силами Украины и откроем двери для широкой консолидации. Второй этап пройдет в январе, и на нем мы выдвинем своего кандидата в президенты. В наших рядах большое количество опытных руководителей, промышленников, предпринимателей и лидеров органов местного самоуправления, и мы выдвинем самого достойного", - сказал оппозиционер.

Теги: #видео2019 #оппоблок #новинский
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