Выборы2019

Выборы

18:03 20.11.2018

Новинский отрицает обвинения в подыгрывании власти

1 мин читать
Новинский отрицает обвинения в подыгрывании власти

Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский отрицает заявление о том, что фракция работает в пользу власти.

"Те, кто говорит, что действие, которое мы сделали сегодня – это подыгрыш Порошенко. Смешнее политического анекдота не придумаешь: Новинский подыгрывает Порошенко. Меня бьют со всех сторон, а я ему подыгрываю. Это даже не смешно", - сказал он в комментарии журналистам во вторник в Киеве.

"Те люди, которые говорят, что мы подыгрываем власти, напоминают мне тех, кто бежит и кричит: держи вора. Как правило, это кричит сам вор. Кто подыгрывает власти – тот обвиняет в этом других", - добавил народный депутат.

В то же время он отметил, что ему неизвестны фамилии 20 членов фракции "Оппозиционный блок", которые ориентируются на сопредседателя "Оппоблока" Юрия Бойко, которого решили исключить из состава фракции.

В.Новинский также отрицает заявления о том, что "Оппозиционный блок" мертв.

Как сообщалось, фракция "Оппозиционный блок" на заседании во вторник, 20 ноября, приняла решение об исключении Юрия Бойко и Сергея Левочкина из фракции, по словам сопредседателя фракции Александра Вилкула, с формулировкой "за предательство интересов избирателей".

Теги: #вадим_новинский #оппоблок #оппозиционный_блок #новинский
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В январе "Оппоблок" выдвинет кандидата в президенты Украины

Бойко: Мы пошли вперед, а "Оппозиционный блок" остался сзади

Политологи прогнозируют две большие колонны оппозиционных сил юго-востока Украины на предстоящих выборах

Левочкин заявил о похоронах "Оппозиционного блока"

Новинский избран руководителем фракции "Оппозиционный Блок"

Новинский об исключении из "Оппоблока" Бойко и Левочкина: Они хотели узурпировать власть в нашей партии

Вилкул: Бойко и Левочкин исключены из фракции "Оппоблок" за предательство интересов избирателей

Юрия Бойко исключили из партии "Оппозиционный Блок"

Бойко: Именно правящая коалиция несет полную ответственность за кризис, который уже пятый год душит страну

Мураев: Конфигурация "Оппоблока" и "За життя" необходима исключительно Петру Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Нацкорпусе" заявили, что не поддерживают выдвижение Кошулинского кандидатом в президенты от националистических сил

Садовый: Введение электронных акцизных марок на алкоголь и табак принесет бюджету 17 млрд грн

"Оппозиционная платформа - За життя" выступает за внеблоковость Украины

Кто из кандидатов в президенты самый влиятельный в Фейсбуке - "Новое Время"

Порошенко: Выборы в Украине должны быть свободными и честными

Бойко: Предложенный правительством бюджет-2019 толкает украинцев в пропасть бедности

Герасимов: Тимошенко несет полную политическую ответственность за повышение тарифов на тепло

Дмитрий Добродомов подписал Декларацию о свободе слова

Бойко: Мы решили создать парламентскую группу "Оппозиционная платформа – За життя"

Ляшко: Я буду требовать, чтобы каждый кандидат в президенты проходил обследование у психиатра

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА