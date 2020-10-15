В Южном Одесской области возродят профессионально-техническое образование

Партия «ЗА МАЙБУТНЄ» возобновит работу профтехучилища в г. Южный в Одесской области, чтобы молодежь общины могла получить профессиональное образование и реализовать свои способности. Депутатская группа «ЗА МАЙБУТНЄ» в Верховной Раде уже зарегистрировала законопроект 4207, который предусматривает возрождение профтехобразования по всей стране, ее достойное финансирование и модернизацию.

Об этом сообщила лидер Женского движения партии «ЗА МАЙБУТНЄ» Ирина Суслова.

«Мы видим, что в таких городах как Южный из-за закрытия ПТУ для молодежи теряется любая перспектива. Молодые люди едут в Одессу, в Киев, а часть вообще пытается выехать за границу. Так Украина теряет свое будущее, потому что не может создать условия для подготовки умелых специалистов рабочих профессий, которых сейчас очень не хватает. Чтобы изменить ситуацию, депутатская группа «ЗА МАЙБУТНЄ» в парламенте зарегистрировала законопроект 4207 «О профессиональном (профессионально-техническом) образовании». Он регулирует вопросы оплаты труда преподавателей ПТУ, налоговых льгот для бизнеса, который будет инвестировать в развитие и модернизацию учебных заведений, создание производственного заказа на рабочие кадры. Этот комплексный законопроект возродит престиж профессионально-технического образования и поможет восстановить работу учебных заведений в том числе и в г. Южный», - убеждена Ирина Суслова.

Кандидат в депутаты от партии «ЗА МАЙБУТНЄ» в совет Южненского ОТГ Вера Угловая подчеркнула, что возобновление работы профтехучилища - приоритет для г. Южный.

«Раньше профтехучилище в нашем городе готовило слесарей, сантехников, секретарей но несколько лет назад ПТУ закрыли под предлогом нехватки абитуриентов и теперь молодежь после окончания школы уезжает из Южного, потому что здесь нет ни одного учебного заведения для продолжения образования. Это ставит под вопрос перспективы развития общины и с этим мы не будем мириться. После 25 октября, когда сформируется новая профессиональная власть, «ЗА МАЙБУТНЄ» будет добиваться возобновления работы профессионально-технического училища. И на этом мы не остановимся. Южный - морской город и здесь должно быть учебное заведение, которое будет готовить специалистов по навигации, механиков, инженеров и других специалистов морского дела. Наша политическая сила поставит этот вопрос на повестку дня и будет его отстаивать», - заявила Вера Кутовая.