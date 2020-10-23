Онкодиспансеры и опорные коронавирусные больницы нужно модернизировать в первую очередь

Государство должно кардинально изменить отношение к медицинским учреждениям, где оказывают специализированную медицинскую помощь, сделав ставку на их модернизацию и обновление. В частности, следует модернизировать онкологические диспансеры Украины и обеспечить закупку современного оборудования опорным коронавирусным больницам. Партия «ЗА МАЙБУТНЄ» выступает за немедленный пересмотр системы доплат медикам в сторону их распространение на всех медицинских работников, а также отказа от поминутного учета контакта врачей с больными COVID-19.

Об этом сообщила лидер Женского движения партии «ЗА МАЙБУТНЄ» Ирина Суслова.

«Онкологические диспансеры в Украине должны быть оборудованы по последнему слову медицинской техники. Чтобы они могли еще на ранних стадиях преодолевать болезнь и возвращать людей к полноценной жизни. Учитывая огромные нагрузки и ответственную миссию врачей онкодиспансеров, их зарплата должна быть в разы выше той, что они получают сегодня. Например, онкодиспансер в Белой Церкви уже 15 лет не получал нового оборудования и только благодаря стараниям кандидатов партии «ЗА МАЙБУТНЄ» заведение на этот год был обеспечен необходимыми медицинскими средствами.

Однако, там до сих пор не хватает кислородной станции, а медики получают зарплаты в 7-8 тыс. грн. Партия «ЗА МАЙБУТНЄ» будет это менять и сделает так, чтобы общество и государство совместно модернизировали онкодиспансеры », - заявила Ирина Суслова.

По ее словам, технического обновления требуют также опорные короновирусные больницы, а систему доплат за работу с COVID-19 следует пересмотреть.

«Партия " ЗА МАЙБУТНЄ " считает, что надо пересматривать систему доплат медикам за работу с коронавирусными больными. Отказаться от позорной поминутной оплаты и учесть, что даже в неопорных больницах врачи тоже лечат больных COVID-19. Опорные же больницы следует обеспечить всей необходимой современной аппаратурой для диагностики пневмоний и лечения болезни. Сегодня в Белой Церкви опорная больница страдает от недостатка оборудования и только благодаря самоотверженному труду врачей и главного врача Нины Головенко выполняет свою функцию в противодействии COVID-19. Критически не хватает аппаратов ИВЛ, а те, что есть приобретенные за счет городской власти.

Два рентген-аппарата, один из которых устарел, буквально захлебываются от количества пациентов, которым нужно предоставить услуги. Остро стоит проблема доплат врачам и медицинскому персоналу, особенно тем, которые по бумагам якобы не контактируют с коронавирусными больными, но реально это постоянно происходит. Непонятно, каким образом формировался перечень больниц, в которые выделялись средства под коронавирусный пакет услуг, так получилось, что там, где лечат COVID-19, нет финансирования.

Поэтому партия «ЗА МАЙБУТНЄ» через своих представителей в местной власти и через депутатскую группу в парламенте будет добиваться изменения отношения к медикам в опорных больницах и создание для них достойных условий труда », - отметила Ирина Суслова.