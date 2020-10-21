Выборы

Выборы

12:39 21.10.2020

Игорь Палица: Верховная Рада должна освободиться от влияния Офиса Президента

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Игорь Палица: Верховная Рада должна освободиться от влияния Офиса Президента

Из-за того, что монобольшинство покорно выполняет указания из Офиса Президента, Верховная Рада Украины стремительно теряет доверие общества, заявил народный депутат, глава политической партии "За майбутнє" Игорь Палица во время выступления с парламентской трибуны.

"Сегодня доверие к парламенту – 8%, к правительству – 6%, к Президенту – 40%. Уже год парламенту, вы, а иногда и мы с вами, голосуем за законы, которые на 99% поступают из Офиса Президента. Первые полгода вы поддерживали все законы, потому что не верили, что ОП может дать плохие законопроекты, и думали, что они несут только счастье людям. Затем вы начали разбираться и прекратили голосовать за всякую ерунду, которая идет из ОП. вы поняли, что за этот год нагрузка на бизнес только увеличилась и права правоохранительных органов тоже увеличились", – отметил депутат.

По его мнению, в условиях нынешнего кризиса парламенту срочно нужно вернуть себе субъектность. "Давайте голосовать за то, что действительно нужно народу, а не за то, что подсовывают из ОП. Потому что получается, что вы – плохие, а все остальные из Офиса Президента – хорошие. И люди не понимают, в чем разница. Давайте людям покажем, что у нас парламентская республика и мы работаем на народ Украины. У нас мало времени. нас просто используют, а потом говорят, что мы должны. Они потопчутся по вам, а затем отправят на пенсию с парламентских трибун", – призвал Палица.

 

Теги: #за_майбутнє #палица

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