Выборы

Выборы

19:15 19.10.2020

У Зеленского есть два месяца, чтобы стать руководителем страны - Палица

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У Зеленского есть два месяца, чтобы стать руководителем страны - Палица

Сегодня альтернативы Зеленскому нет, но он должен начать чувствовать ответственность за судьбу страны. Это либо произойдет до Нового года, либо уже не произойдет, заявил лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица в программе "Откровенный разговор" на телеканале "112 Украина".

Проблемой, которую не может решить Зеленский, является то, что он не контролирует ситуацию. Тогда вопрос: почему ему не докладывает его окружение, заявил Палица.

"Напоминает 37-й год, когда люди, сидя в тюрьмах, писали письма Сталину и говорили, что Иосиф Виссарионович, видимо, не знает, что происходит в Советском Союзе", − прокомментировал политик.

Впрочем, Палица убежден: на сегодня лучшего Президента нет.

"Он должен оставаться Президентом, но начать чувствовать ответственность за судьбу страны. И разогнать всех тех людей, которые сели на потоки, которые довели страну до того, что мы оказались в ужасной экономической и катастрофической эпидемической ситуации. Это либо произойдет до Нового года, либо уже не произойдет", − отметил Игорь Палица.

Теги: #зеленский #мнение #палица

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