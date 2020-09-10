Выборы

Выборы

10:44 10.09.2020

Жители Днепра хотят видеть в горсовете "Громадську Силу", за кресло мэра соревнуются Филатов и Краснов

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Жители Днепра хотят видеть в горсовете "Громадську Силу", за кресло мэра соревнуются Филатов и Краснов

Результаты социологического исследования, проведенного Центром общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" в сентябре 2020 года в городе Днепр

Исследование проводилось с 5 по 7 сентября 2020 года. Всего опрошено 1500 респондентов. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,6%.

 

"За какую из этих партий Вы бы проголосовали, если бы выборы городского совета происходили в ближайшее воскресенье?"

• На первом месте партия Загида Краснова – "Громадська Сила", у нее 22,41%.

• 21,31% среди тех, кто определился с выбором партии, избрали новосозданную партию Бориса Филатова – "Пропозиція".

• Президентская партия "Слуга народа" занимает третью строчку рейтинга с 13,51%.

• Далее идут ОПЗЖ с 8,8% и "Блок Вилкула" с 8,51%.

• Имеют шанс попасть в Днепровский городской совет ВО "Батькивщина", у нее 4,21%, "Европейская солидарность" - 4,13%, "Партия А.Шария» - 3.45% и "Наш край" (Иван Куличенко) – 3,32%.

• 10,35% респондентов выбрали бы другую партию.

 

"За кого из этих кандидатов Вы бы проголосовали, если бы выборы городского головы проходили в ближайшее воскресенье?"

Почти треть жителей Днепра ответили, что отдали бы свой голос за действующего мэра Бориса Филатова, у него 31,51% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте Загид Краснов с 29,71%. Далее, со значительным отрывом от лидеров гонки, идут Сергей Рыженко – 12,02%, Сергей Никитин – 5,03%, Иван Куличенко – 4,63%. У других потенциальных кандидатов (Куюмчан и Прыгунов) менее 4% голосов респондентов, еще 11,4% выбрали другого кандидата.

 

"За кого из этих кандидатов Вы бы точно не проголосовали?"

Лидером антирейтинга оказался Борис Филатов, с 45,7% антирейтинга, на втором месте - Загид Краснов с 19,3% голосов. Далее следуют Сергей Никитин – 13,3% и Сергей Рыженко – 7,1%. У других потенциальных кандидатов антирейтинг менее 7%.

 

"Если бы во второй тур выборов мэра вышли следующие кандидаты, то как бы Вы проголосовали?"

39,37% выбрали Загида Краснова, а 38,14% Бориса Филатова. Но учитывая, что 22,49% не определилась со своим кандидатом, то оба политика имеют шанс улучшить свой результат.

 

 

 

Теги: #опросы #опросы2019

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