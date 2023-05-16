Економіка

08:55 16.05.2023

"Велта" хоче побудувати завод із доведенням випуску титанового порошку до 10 тис. тонн за п'ять із половиною років

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Компанія "Велта" з активами з видобутку титановмісних руд у Новомиргороді (Кіровоградська обл.) має намір побудувати виробничий комплекс у три черги з доведенням випуску титанового порошку до 10 тис. тонн за п'ять із половиною років.

Як повідомив директор з інвестицій і стратегії компанії Анатолій Амелін на бізнес-форумі в Лугано (Швейцарія) 12 травня, на першому етапі тривалістю 18 місяців планують досягти випуску тисячі тонн титанового порошку із загальними інвестиціями на рівні $100 млн.

На другому етапі тривалістю 20 місяців планують наростити виробництво до 5 тис. тонн титанового порошку з інвестиціями $400 млн, на третьому етапі тривалістю 26 місяців - 10 тис. тонн порошку та інвестиції в розмірі $1 млрд.

При цьому перший етап потребуватиме 200 осіб працівників, другий - 950 осіб, третій - 2150 осіб.

За його словами, США внесли титан до списку критично важливих матеріалів і мають намір скорочувати свою залежність у цьому продукті від Китаю. Зі свого боку Україна посідає 4-е місце у світі за запасами ільменітової (титанової) руди.

Амелін наголосив, що світове виробництво діоксиду титану постійно збільшуватиметься. Також зростатиме прибутковість титанових проєктів, основна причина - активніше використання 3d-друку, що скорочує час виробництва і підвищує якість продукції. Крім того, практично немає відходів під час 3D-друку, це також сприяє зниженню собівартості кінцевого продукту.

При цьому директор з інвестицій констатував, що "Велта" створена 2006 року і на сьогодні посідає 2% світового ринку титану. У компанії є власний центр досліджень і розробок, який створив нову сучасну технологію виробництва титанового металевого порошку з титанової руди, без отримання титанової губки.

"Ми плануємо побудувати гірничодобувний комплекс в Україні після війни і цього року плануємо почати будівництво в США заводу з виробництва порошку металічного титану", - сказав Амелін, додавши, що планується залучити фінансування $35 млн для цього проєкту і понад $15 млн на рік протягом наступних п'яти років. Основними ринками збуту продукції будуть США і Європа.

"Зараз проводимо переговори про залучення інвестицій. У нас є переговори з деякими інвесторами, ми плануємо почати будівництво цього року, але не в Україні, а в США, на другому етапі плануємо побудувати завод в Україні", - зазначив топменеджер.

Як повідомлялося, "Велта" ухвалила рішення через війну побудувати завод із випуску титанових виробів за власною інноваційною технологією у США замість України та ОАЕ, оскільки США є основним і надійним союзником України в боротьбі з російськими загарбниками і провідним лідером у технологіях і виробництві зброї.

ТОВ "ВКФ Велта" зареєстровано у квітні 2000 року. Основною діяльністю є видобуток і виробництво ільменітового концентрату.

ТОВ "Велта Холдинг" належить 100% ТОВ "ВКФ "Велта". Кінцевими бенефіціарами є три фізособи: Андрій Бродський (60%), Вадим Москаленко (20%) і Віталій Малахов (20%).

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