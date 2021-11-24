С мая 2022 года 40-50% газа "Укргазвыдобування" будет продаваться на бирже – меморандум с МВФ

Украина в рамках обновленного меморандума экономической и финансовой политики с Международным валютным фондом (МВФ) по программе stand by взяла обязательства обеспечить с мая 2022 года ежегодную продажу не менее 40-50% газа, добываемого АО "Укргазвыдобування", на внутренней бирже.

"Мы позаботимся о том, чтобы оптовые цены определялись на прозрачном и эффективном рынке. С этой целью мы реализуем программу выпуска газа на внутреннем рынке, в соответствии с которой, начиная с мая 2022 года, "Укргазвыдобування" будет продавать ежегодно не менее 40-50% своей продукции на прозрачной и конкурентной основе на местных биржах с равным доступом для всех участников рынка", – описываются в меморандуме, обнародованном в среду вечером, обязательства Украины.

При этом отмечается, что доля продаж УГВ на бирже в 2024 году увеличится до 100%, поскольку к этому времени истекут сроки контрактов с потребителями по фиксированной цене (предприятия теплокоммунэнерго – ИФ), которые в настоящее время ограничивают добычу, указывается в документе.

Помимо этого, Украина должна разработать действенный план по повышению финансовой стабильности и институционального потенциала со стороны потребителей, чтобы убедиться в их возможности покупать газ через биржу.