Экономика

13:41 10.11.2021

Кабмин передаст "Центрэнерго" и госшахты восстановленной НАК "ЭКУ" с перспективой ее приватизации - премьер

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Кабмин передаст "Центрэнерго" и госшахты восстановленной НАК "ЭКУ" с перспективой ее приватизации - премьер

Кабинет министров на заседании в среду одобрил постановление о передаче госпакета акций ПАО "Центрэнерго" и государственных угольных шахт в состав восстановленной НАК "Энергетическая компания Украины".

"От планов приватизации "Центрэнерго" мы не отказываемся и считаем, что создание компании, где есть и добыча угля и генерация, только повысит интерес к ней во время проведения открытого аукциона", – пояснил ситуацию премьер Денис Шмыгаль.

Как указано в пояснительной записке к документу, "в дальнейшем компании предусматривается передать принадлежащий государству пакет акций ПАО "Центрэнерго", после чего уставный капитал компании подлежит увеличению, а акции дополнительной эмиссии подлежат оплате имуществом (единый имущественный комплекс дочерних предприятий и акциями "Центрэнерго"). 100% акций компании станут объектом большой приватизации".

В Минэнерго отметили, что решение восстановить НАК "ЭКУ" и передать ей в собственность и управление "Центрэнерго" и госшахты позволит реализовать предусмотренный распоряжением Кабмина №1215 от 5 октября 2020 года план создания АО, которое объединит государственную угольную генерацию с перспективными шахтами.

Как сообщалось, НАК "ЭКУ", созданная в 2004 году, управляла корпоративными правами государства в электроэнергетике. С ходом приватизации в управлении НАК оставалось все меньше энергоактивов, и постановлением Кабмина от 3 сентября 2014 года принято решение о ее ликвидации. Правительству принадлежит 100% акций НАК "ЭКУ".

Теги: #эку #шахты #центрэнерго
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