Международная сеть IWG анонсировала открытие гибкого офиса Regus в БЦ "Лувр" в декабре 2021 г.

Международный оператор офисных решений IWG plc анонсировал открытие в декабре 2021 года гибкого офиса Regus в БЦ "Лувр" по ул.Юрия Ильенко, 2/10 возле ст.метро "Лукьяновская" в Киеве, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" директор IWG plc в Украине Юлия Литвиненко.

"Еще до пандемии мы присматривались к этому бизнес центру, его локация идеально вписывалась в нашу стратегию развития. Спрос на этот район достаточно большой, а близость к метро было одним из ключевых в принятии решения", - сообщила Литвиненко.

Гибкий офис Regus разместится с 9 по 15 этажи БЦ "Лувр". На сегодня это самый большой Regus в украинской сети IWG. Его площадь 2,4 тыс.кв. м, с учетом размещенных на первом этаже приемной, бизнес-клуба, переговорных комнат и лобби-кафе.

"Панорамные окна в пол дают потрясающий вид - возможность просматривать весь Киев как на ладони. Я не видела такой панорамы ни в одном бизнес-центре Киева!", - сообщила Литвиненко.

Как сообщалось, IWG планирует открыть локации во Львове – SPACES в LvivTech.City и Regus в креативном пространстве Kivsh.

IWG (ранее – Regus Group) - глобальный оператор ведущих арендодателей офисных помещений. Создан в 2016 году как холдинговая группа, объединяющая различные компании с гибким рабочим пространством. IWG зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже. Головной офис расположен в Швейцарии.

Оператор представлен более чем в 110 странах, 1 тыс. городов и 3,3 тыс. локациях.

В Украине первый офисный центр Regus (Horizon Tower по ул.Шелковичной в Киеве) открыт в 1998 году. На октябрь-2021 сеть IWG plc в стране представлена двумя брендами: Regus и Spaces в 11 бизнес-центрах: Horizon Tower, Kyiv Podil, Gulliver, Horizon Park Business Center, Podil Heritage, IQ centre, Silver Breeze, Forum West Side, Avenue 53 и др.