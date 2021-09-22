Бизнес-ассоциации призывают не рассматривать "ресурсный" законопроект по сокращенной процедуре

Представители бизнеса выступают против рассмотрения по сокращенной процедуре законопроекта о сбалансированности бюджетных поступлений (№5600, "ресурсный" законопроект), сообщили Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) и Союз украинских предпринимателей в заявлениях на своих сайтах в среду.

Профильные ассоциации считают, что документ нужно вернуть на доработку, так как он не учитывает позицию бизнеса, а ряд содержащих в документе налоговых инициатив не способствует прогнозируемости его работы. При этом они обращают внимание на то, что текст законопроекта с внесенными ко второму чтению поправками до сих пор не обнародован.

"Создается впечатление, что таким образом просто хотят поспешно принять нормы, неприемлемость которых подчеркивал бизнес, и чтобы у бизнеса не было возможности высказаться. Так, например, до последнего откладывали рассмотрение вопросов ренты на руду и радиочастотный ресурс, перенос убытков предыдущих лет. И пока, даже перед голосованием законопроекта во втором чтении, судьба этих норм неизвестна", - приводит ЕБА на своем сайте слова исполнительного директора ассоциации Анны Деревянко.

По ее данным, эти и ряд других налоговых инициатив, в числе которых отмена льгот для производителей курятины, не способствуют прогнозируемости работы бизнеса.

Бизнес-организации отмечают, что 23 сентября Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №5600, вносящий изменения в Налоговый кодекс Украины и шести других законов. Несмотря на его сложность и комплексность и более 11 тыс. поправок, зарегистрированных ко второму чтению, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассматривал законопроект без надлежащего обсуждения и ограничил участие в нем представителей бизнеса.

Помимо того, ассоциации обеспокоены тем, что текст доработанного законопроекта до сих пор не обнародован, а его рассмотрение на пленарном заседании планируется по сокращенной процедуре.

"Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес-ассоциация и Союз украинских предпринимателей отмечают неприемлемость такого подхода. Законопроект не учитывает позицию бизнеса, игнорирует принципы стабильности и прогнозируемости государственной политики и имеет негативное влияние на добросовестных налогоплательщиков", - говорится в заявлении представителей украинского бизнеса.

Указанные организации в сообщении обращаются к Офису президента, руководству ВР и народным депутатам с просьбой не допустить рассмотрения парламентом законопроекта №5600 по сокращенной процедуре, а также подчеркивают необходимость возвращения его в комитет для основательной доработки с привлечением представителей бизнеса и экспертной среды.

Как сообщалось, изначально правительство декларировало, что повышение рентных ставок и ряда других налогов, как это предлагал "ресурсный" законопроект в редакции к первому чтению, позволит привлечь свыше 60 млрд грн в госбюджет, тогда как трехлетняя Бюджетная декларация предусматривает, что за счет него государственный бюджет будет ежегодно получать дополнительные 34,1 млрд грн. В то же время, представляя проект госбюджета на 2022 год, министр финансов Сергей Марченко указал, что принятие законопроекта №5600 во втором чтении позволит увеличить доходную часть госбюджета в следующем году на 30 млрд грн.

Глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", что Верховная Рада примет законопроект №5600 во втором чтении, вопрос заключается только в длительности рассмотрения документа.

"С точки зрения дальнейшего продвижения без этого закона нельзя, слишком много мы потратили сил и времени на его создание. Сначала в нем было много отраслевых задач, сейчас их оставили минимум. Будут принимать. Единственный вопрос - как долго. Но то, что его проголосуют, я уверен", – сказал Аристов в интервью.