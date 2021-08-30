Сумма убытков в направленных в суд делах по экологическим преступлениям превысила 163 млн грн – ГБР

Государственное бюро расследований с начала 2021 года расследовало 367 уголовных производств по экологическим преступлениям, 168 лицам сообщено о подозрении, 67 производств переданы в суд, сообщает пресс-служба ГБР.

"Размер установленных убытков в уже направленных в суд уголовных производствах составил более 163 млн грн, в том числе 90 млн грн – из-за незаконной вырубки леса. Я уверен, что это лишь часть нарушений, которая четко указывает на катастрофическую масштабность преступной деятельности в этой сфере", - отметил и.о. директора ГБР Алексей Сухачов.

Он отметил, что преимущественно подобные преступления происходят из-за халатности и при содействии сотрудников лесной сферы.

Больше всего фактов незаконной вырубки лесов сотрудники ГБР обнаружили в Харьковской (47), Закарпатской (34) и Черновицкой (26) областях, самые крупные убытки – в Киевской (51 млн грн), Харьковской (19,5 млн грн) и Волынской (более 17,2 млн грн) областях.

Отмечается, что объемы причиненных государству убытков все ещё устанавливаются.