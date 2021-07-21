Депутат от "Слуги народа" предложил продавать алкоголь и табачные изделия только в спецмагазинах

Верховной Раде предлагается запретить продажу алкогольных напитков и табачных изделий в помещениях торговых организаций, осуществляющих торговлю продуктами питания, товарами для детей и спортивными товарами, для усиления охраны здоровья граждан и государственного содействия здоровому образу жизни.

Соответствующий законопроект №5805 о внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего" зарегистрировал в Верховной Раде 19 июля народный депутат Георгий Мазурашу (парламентская фракция "Слуга народа").

Законопроект предлагает ограничить продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания только специализированными стационарными торговыми точками (магазинами), где не продаются другие товары, кроме перечисленных.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, нарушителей указанных правил реализации подакцизной продукции предлагается штрафовать на 10 прожиточных минимумов (согласно данным на сайте Министерства финансов – 22,94 тыс. грн).

Предполагается, что в случае принятия законопроекта его положения вступают в силу на следующий день со дня его опубликования.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению выполнения статьи 3 Конституции Украины, согласно которой здоровье человека, как и его жизнь, личная честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, определенное высшей социальной ценностью, а также популяризации здорового образа жизни в Украине и защиты украинцев от нежелательных вредных привычек", - указано в пояснительной записке к документу.

Как сообщалось, Рада в июне 2021 года приняла за основу законопроект №4358 о защите здоровья населения от вредного влияния табака.

Депутатский доработанный законопроект предлагает, в частности, обязать производителей и импортеров электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей подавать в Госпродпотребслужбу сообщения обо всех изделиях, которые они планируют ввести в оборот в Украине, в том числе уведомлять об их ингредиентах, токсикологических данных и выбросах, подавать информацию о дозах никотина в них.

Помимо этого, законопроект вносит изменения в требования к маркировке табачных изделий, а также вводит запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Также закон запрещает рекламу электронных сигарет и устройств для потребления табачных изделий без их сгорания.