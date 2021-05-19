Экономика

11:19 19.05.2021

Криклий намерен продолжить работу в инфраструктурной сфере

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Криклий намерен продолжить работу в инфраструктурной сфере

Владислав Криклий, после увольнения с должности министра инфраструктуры, намерен и дальше оставаться в этой сфере, а куда именно он уходит, обещает сообщить позже.

"С инфраструктурной семьей точно не прощаюсь. Она в моем сердце. Куда именно (уйдет работать - ИФ) - давайте оставим немного интриги. Все узнаете в свое время", - сказал он в ходе брифинга в министерстве в среду.

Криклий также подчеркнул, что намерен контролировать начатые им проекты.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала представление об увольнении Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры Украины. Соответствующее решение поддержали 284 народных депутата.

Владислав Криклий занимал должность главы Мининфраструктуры с августа 2019 года. Он входил в состав правительства при премьер-министре Алексее Гончаруке, а затем – в Кабмин Дениса Шмыгаля.

В июле 2019 года Криклий был избран народным депутатом по избирательному списку "Слуги народа". С 2015 года возглавлял главный сервисный центр МВД.

Теги: #криклий
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