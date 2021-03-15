Экономика

14:49 15.03.2021

Украина готова начать переговоры с МФО о выделении средств для разработки ТЭО и тендерной документации по пилотным дорогам по ГЧП

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Украина готова начать переговоры с МФО о выделении средств для разработки ТЭО и тендерной документации по пилотным дорогам по ГЧП

Министерство инфраструктуры Украины готово в ближайшее время начать переговоры с международными финансовыми организациями (МФО) о выделении финансирования для разработки ТЭО и тендерной документации по первым шести пилотным проектам государственно-частного партнерства (ГЧП) в дорожной отрасли, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"Мы переходим к новому этапу реализации программы ГЧП в дорожной отрасли. Сотрудничая с "Укравтодором" и консорциумом консультантов при поддержке IFC и Глобального инфраструктурного фонда, Мининфраструктуры уже разработало пре-ТЭО и концептуальные записки по первым шести пилотным участкам дорог общей протяженностью 1,4 тыс. км, которые будут восстановлены на первом этапе программы. Ожидаем, что первые конкурсы по отбору частных партнеров по этим проектам будут объявлены до конца текущего года, и активно над этим работаем. Уже в ближайшее время мы готовы начать переговоры с МФО о выделении финансирования для разработки ТЭО и тендерной документации", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий, цитирует пресс-служба.

Ведомство напоминает, что в перечень шести пилотных проектов вошли: текущий и капитальный ремонт дороги Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18) - ориентировочный объем начальных инвестиций - $370 млн; текущий ремонт дороги Борисполь-Полтава (М-03) - $180 млн; реконструкция, капитальный и текущий ремонты и строительство нового объезда населенного пункта на дороге Херсон-Николаев (М-14) - $310 млн; капитальный и текущий ремонты дороги Киев-Житомир-Ровно (М-06) - $370 млн; реконструкция, текущий и капитальный ремонт дороги Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19) - $240 млн; реконструкция, капремонт и строительство нового объезда населенного пункта на пути Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11) - $290 млн.

Отмечается, что упомянутые проекты также входят в утвержденный правительством перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на период до 2023 года и предусматривают дальнейшее содержание дороги инвестором на протяжении последующих 20-30 лет.

Теги: #гчп #мфо #криклий
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