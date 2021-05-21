Экономика

11:08 21.05.2021

Криклий передал Кубракову план-проспект по работе с отраслью

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Криклий передал Кубракову план-проспект по работе с отраслью

Экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий передал новому министру Александру Кубракову transition book (план-проспект по работе с отраслью) и познакомил с командой министерства.

"В духе лучших европейских традиций передал transition book Александру Кубракову, познакомил с лучшей инфраструктурной семьей Министерства инфраструктуры Украины и пожелал завершить начатые важные для отрасли и страны проекты", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры. Его кандидатуру поддержали 284 народных депутатов на пленарном заседании в четверг, 20 мая.

Ранее Верховная Рада поддержала представление об увольнении Криклия с должности министра инфраструктуры. Соответствующее решение поддержали 284 народных депутата.

Криклий возглавлял Мининфраструктуры с августа 2019 года. Входил в состав правительства при премьер-министре Алексее Гончаруке, затем – в Кабмин Дениса Шмыгаля.

Теги: #криклий #проекты #кубраков
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