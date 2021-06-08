Экономика

10:25 08.06.2021

Экс-министр инфраструктуры считает создание госавиакомпании непоследовательным шагом с точки зрения концессийной политики

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Экс-министр инфраструктуры считает создание госавиакомпании непоследовательным шагом с точки зрения концессийной политики

Экс-министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает непоследовательным шагом со стороны правительства создание госавиакомпании во время запуска концессионных проектов по остальным госактивам.

"Мы практически каждый день говорим о том, что государственные компании управляются хуже, чем частные. Что бизнес всегда является лучшим собственником и менеджером активов, чем государство. Мы продаем государственные активы через приватизацию, проводим концессии портов… но при этом хотим создать еще одну государственную компанию. Мне это кажется непоследовательным", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Криклий также подчеркнул, что создание госавиакомпании - весьма затратная идея и Украине будет очень непросто самостоятельно ее реализовать.

"Когда год назад в воздухе витала идея национализации МАУ, я сказал прямо – я положу заявление до этого. Поскольку это было бы повторением кейса ПриватБанка: государству корешки, а кому-то вершки. С созданием новой госавиакомпании сегодня история тоже непростая", - сказал он.

Как сообщалось, украинская государственная авиакомпания, создание которой запланировано на ближайший год, будет обеспечивать как внутренние, так и международные рейсы, в том числе на дальние дистанции - заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры ускорить процесс создания национальной авиационной компании.

Глава правительства отметил, что внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но в то же время сообщил, что ведутся переговоры о закупке самолетов и с тремя крупнейшими мировыми авиапроизводителями.

Теги: #правительство #авиакомпания #криклий
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