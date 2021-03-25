Авария в Суэцком канале приведет ко временному изменению географии маршрутов грузов и росту стоимости перевозок - Криклий

Авария контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале, накануне севшего на мель и заблокировавшего движение судов, приведет ко временному росту стоимости перевозок.

"Как видите, и у таких крупных судовладельцев бывают проблемы. Пока не уберут судно с мели - изменится география маршрутов, возрастут сроки и стоимость (грузоперевозок - ИФ)", - заявил в комментарии "Интерфакс-Украина" министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В то же время, полагает министр, эту проблему должны решить довольно быстро.

Как сообщалось, авария контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале может повлечь весьма заметные последствия для глобальной торговли. Такое мнение в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" выразил генеральный директор контейнерного терминала DP World TIS Pivdenniy (порт "Пивденный", Одесская обл.) Игорь Жигора.

Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель во вторник в 7:40 по местному времени вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключение электричества, утверждают в компании. По другим данным, причиной был сильный ветер и мощная песчаная буря.

Ever Given, на борту которого - более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам. Это одно из крупнейших судов в своем классе. Его длина достигает 400 м, ширина - 59 м.

В четверг утром возобновились работы по снятию контейнеровоза с мели. Его пытаются сдвинуть с места с помощью восьми больших буксиров.

Администрация Суэцкого канала заявила, что навигация в канале будет приостановлена до тех пор, пока контейнеровоз Ever Given не удастся снять с мели. От планов по транзиту нескольких судов пришлось отказаться.

Как сообщалось со ссылкой на международную компанию Gulf Agency Company (GAC, предоставляет услуги по судовому агентированию), к настоящему времени два дноуглубительных судна направлены в Суэцкий канал, где продолжается операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Given.

"Два земснаряда уже отправлены на помощь в операции, которая все еще продолжается", - говорится в сообщении GAC.

Согласно данным системы MarineTraffic, сейчас контейнеровоз Ever Given по-прежнему стоит поперек канала.