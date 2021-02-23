Экономика

10:53 23.02.2021

Украина реализует господдержку развития сети скоростных электрозарядных станций на дорогах - Криклий

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Украина реализует господдержку развития сети скоростных электрозарядных станций на дорогах - Криклий

Украина реализует господдержку развития сети скоростных электрозарядных станций на основных автодорогах из столицы во Львов, Одессу и Днепр.

"Мы делаем специальную государственную программу поддержки, которая позволит предусмотреть и построить скоростные электрозарядные станции на наиболее популярных маршрутах: Киев-Львов, Киев-Одесса и Киев-Днепр. Мы предоставим возможность развивать электромобильность", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" во вторник.

По представленным министром данным, в Украине сейчас 11 операторов зарядных станций, из которых три оператора имеют собственное производство станций переменного и постоянного тока.

В Мининфраструктуры считают, что поскольку спрос на электротранспорт в Украине постоянно растет, важно увеличить количество "скоростных" зарядных станций постоянного тока.

Теги: #дороги #криклий #мининфраструктуры #эзс
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