Криклий передаст своему преемнику план-проспект по работе с отраслью

- Министерство инфраструктуры Владислава Криклия передаст для нового министра и его команды Transition book (план-проспект по работе с отраслью), сообщил Криклий в ходе выступления перед Верховной Радой во вторник.

"Считаю, что это хорошая начатая практика, когда преемникам передают отчет о том, что сделано, в каком состоянии и где нужно "дожать", чтобы было сделано для страны еще больше", - сказал он.

Говоря о шагах, которые, по его мнению, должен принять его преемник для реформирования "Укрзализныци", Криклий отметил, что, во-первых, это вопрос справедливых тарифов, поскольку "невозможно наблюдать как растет стоимость ресурсов на международных рынках, а в то же время тарифы остаются такие же".

Кроме того, Криклий отметил, что необходимо масштабировать проект по частной тяге на железной дороге.

"В "Укрзализныце" есть своя ответственность, где государство должно оставлять за собой стратегические функции, но должны появляться и другие игроки. Где была демонополизация - всегда улучшается климат", - сказал он.

Криклий также подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допустить дефолта УЗ и поэтому нужно привлекать международных партнеров для того, чтобы получать нормальное "прозрачное" финансирование за низкий процент и реструктуризировать те долги, которые тянут компанию вниз.

Важным вопросом для УЗ он также назвал обновление подвижного состава.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала представление об увольнении Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры Украины. Соответствующее решение поддержали 284 народных депутата.

Владислав Криклий занимал должность главы Мининфраструктуры с августа 2019 года. Он входил в состав правительства при премьер-министре Алексее Гончаруке, а затем – в Кабмин Дениса Шмыгаля.

В июле 2019 года Криклий был избран народным депутатом по избирательному списку "Слуги народа". С 2015 года возглавлял главный сервисный центр МВД.