Криклий задекларировал 1,043 млн грн доходов за 2020 год

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий указал 1 млн 43 тыс. 21 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

Согласно декларации, его заработная плата составила 742 997 грн, процентный доход - 281,5 тыс. грн (ПриватБанк, Универсал Банк), доход по бонусному договору (ПриватБанк) - 12,7 тыс. грн, дополнительный доход (Универсал Банк) - 5,8 тыс. грн.

Кроме того, он задекларировал $225 тыс., 180 тыс. грн и EUR3 тыс. наличными, а также 3 109 729 грн, $1671 и EUR720 на банковских счетах, а также право собственности на два товарных знака (каких не указано).

Криклий владеет одной квартирой в Киеве - 119,6 кв. м и еще одной (100,6 кв. м) пользуется (собственность Валерии Шукюровой), а также владеет недостроенным паркоместом в Киеве.

Помимо этого, министр владеет автомобилем Smart Fortwo Coupe 2017 года выпуска, пользовался автомобилем Toyota Highlander 2017 года выпуска, принадлежащем иностранному гражданину Руфату Шукюрову.

Среди прочего он задекларировал часы Franck Muller Casablanca и Breitling.

Как сообщалось, за 2019 год министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий указал 1 млн 79 тыс. 62 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах.