"Укравтодор" планирует системное развитие придорожной инфраструктуры с реконструкцией ценных объектов - Кубраков

Государственное агентство автомобильных дорог Украины в текущем году планирует развивать придорожную инфраструктуру.

"В планах на этот год - системное развитие придорожной инфраструктуры. Длительное время этот вопрос просто игнорировался. Как следствие, большая часть действительно ценных объектов, в частности, остановочных комплексов и автопавильонов, перешли в аварийное состояние и представляют опасность для пассажиров", - написал глава "Укравтодора" Александр Кубраков на своей странице в Facebook.

По его словам, команда "Укравтодора" начала процесс сбора данных о визуально-материальном наследии придорожной инфраструктуры в разных уголках страны.

"Этот процесс полностью открыт, приглашаю всех желающих участвовать. Если у вас есть перечни объектов из вашего региона, можете присылать их на электронную почту "Укравтодора". На основе этого перечня за моей подписью будет сформировано отдельное поручение для областных служб автомобильных дорог. Оно потребует учитывать культурное значение объектов придорожной инфраструктуры при планировании и реализации дорожных проектов", - сообщил глава автодорожного агентства.

Он также подчеркнул, что некоторые объекты уже не подлежат даже реставрационным работам. В то же время там, где объект уже невозможно сохранить, можно создать качественную, комфортную и эстетически ценную альтернативу.

По данным "Укравтодора", большая часть ценных объектов придорожной инфраструктуры находится на балансе облгосадминистраций и объединенных территориальных громад.

"Мы уже осуществили первые шаги для того, чтобы присоединить мозаичные остановки, автопавильоны и т.п. к проектам программ "Путешествуй по Украине" и "Большая реставрация" в рамках президентской программы "Большое строительство", - пояснил Кубраков.

По его словам, Государственное агентство развития туризма Украины уже поддержало эту инициативу.

"Уверен, что огласка и повышение туристического потенциала сиграет положительную роль в сохранении этих объектов", - считает глава "Укравтодора".