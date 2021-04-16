Очередную партию "зеленой" электроэнергии на май разделили три компании

ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") на торгах Украинской энергетической биржи (УЭБ) реализовал все предложенные 111,6 тыс. МВт-ч "зеленой" электроэнергии с поставкой на май, свидетельствуют данные на сайте биржи в пятницу.

Согласно биржевому бюллетеню, предлагался дневной ресурс четырьмя блочными позициями – от 18,6 тыс МВт-ч до 37,2 тыс. МВт-ч.

Самая высокая цена сложилась на 37,2 тыс. МВт-ч электроэнергии с поставкой на 8:00-19:00 на все дни – 1484,58 грн/МВт-ч при стартовой 1193,29 тыс/МВт-ч (на 24,4% выше). Самая низкая цена была на ресурс с поставкой 11:00-16:00 на все дни – 1318,1 грн/МВт-ч (+10,5% к стартовой 1192,61 грн/МВт-ч).

Покупателями электроэнергии на этот раз стали три компании: ООО "ОНК-Групп", "Д. Трейдинг", "Юнайтед Энерджи", ранее неоднократно приобретавшие электроэнергию ВИЭ.

Как сообщалось, в частности на аукционе 19 марта "ГарПок" продал майскую электроэнергию по цене от 1217,84 грн/МВт-ч до 1323,6 тыс. грн/МВт-ч, на аукционе 14 апреля ГП реализовало все предложенные 130,2 тыс. МВт-ч "зеленой" электроэнергии с поставкой на май по цене 1281,18 грн/МВт-ч до 1533,46 грн/МВт-ч.

Покупателями электроэнергии на аукционе 14 апреля были шесть компаний: ООО "ОНК-Групп", "НЭК", "Д. Трейдинг", "Юнайтед Энерджи", "Юг Энерго Сбыт", "ЭТГ".