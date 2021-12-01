Мощности «зеленой» энергетики возрастут более чем на 60% к 2026г – МЭА

Мировая мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) вырастет более чем на 60% к 2026 году по сравнению с 2020 годом, превысив 4800 ГВт, прогнозируют аналитики Международного энергетического агентства (МЭА), передает портал Green Deal.

Согласно отчету МЭА, до 2026 года на ВИЭ будет приходиться почти 95% прироста мировых энергетических мощностей. При этом солнечная генерация обеспечит более половины прироста возобновляемых мощностей к 2026 году.

МЭА прогнозирует, что 80% роста ВИЭ-генерации по всему миру обеспечат Китай (43%), страны Европы, США и Индия.

Отмечается, что несмотря на рост цен на материалы для изготовления солнечных панелей и ветряных турбин, МЭА улучшило прогнозы роста ВИЭ-генерации в 2021 году до 290 ГВт (ранее – 270 ГВт).

«Рекордный рост возобновляемой генерации в текущем году на 290 ГВт является еще одним признаком возникновения новой глобальной энергетической экономики. Высокие цены на сырье и энергоносители, которые мы наблюдаем сегодня, создают новые проблемы для сферы возобновляемой энергетики. Однако высокие цены на ископаемое топливо также делают ВИЭ еще более конкурентоспособными», — цитируется в сообщении исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

В МЭА ожидают, что рост солнечных мощностей в 2021 году составит 17%. Таким образом, объемы солнечной энергетики возрастут на рекордные 160 ГВт. Ветроэнергетические мощности (наземные и офшорные) возрастут на 89 ГВт в текущем году, тогда как в предыдущем рост составил 113,5 ГВт.

Ожидается, что мировые биоэнергетические мощности возрастут на 9,8 ГВт в 2021 году.

Аналитики МЭА указывают, что рекордный рост ВИЭ-мощностей произойдет несмотря на нынешние высокие цены на сырье и транспортировку. Вместе с тем специалисты уточняют: если цены останутся высокими до конца 2022 года, стоимость инвестиций в ветроэнергетику откатится к уровням 2015 года, а снижение себестоимости производства солнечных фотоэлектрических систем, наблюдавшееся последние три года, может быть сведено на нет.