Экономика

10:00 02.04.2021

Более 60% физлиц-заемщиков банка "Аркада" обратились с заявлениями о реструктуризации ипотечных кредитов - ФГВФЛ

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Более 60% физлиц-заемщиков банка "Аркада" обратились с заявлениями о реструктуризации ипотечных кредитов - ФГВФЛ

Принято решение о реструктуризации почти каждого второго ипотечного кредита банка "Аркада", сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

Как сообщается в релизе Фонда, к настоящему времени более 60% физлиц-заемщиков АО "АКБ "Аркада" обратились в банк с заявлениями о реструктуризации собственных ипотечных кредитов.

Отмечается, что для оперативного рассмотрения и согласования таких обращений между банком и ФГВФЛ налажен своеобразный "конвейер". Воспользоваться программой реструктуризации могут все заемщики, в том числе те, кто имеют просроченные обязательства по кредиту.

"По состоянию на конец марта уже заключено более 265 дополнительных соглашений между банком и заемщиками и, соответственно, проведена реструктуризация их задолженности. Еще по 135 соглашениям рассматриваются документы или готовятся к подписанию", - сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай, которую цитирует пресс-служба.

Билай подчеркнула, что таким образом Фондом принято решение о реструктуризации фактически каждого второго ипотечного кредита банка "Аркада".

"В свое время ФГВФЛ адаптировал свою программу реструктуризации ситуации с этим банком. И промежуточные результаты работы свидетельствуют, что сделано это было не зря", - сообщила она.

Согласно сообщению, общая балансовая задолженность по портфелю ипотечных кредитов банка "Аркада" в начале ликвидации составляла 351 млн грн, на 1 марта 2021 она уменьшилась до 332 млн грн. В результате проведенной реструктуризации банком получено 11,4 млн грн в рамках уплаты "первого взноса", а ежемесячно заемщики по уже реструктуризированным кредитам платят почти 1,8 млн грн. Все средства, полученные от обслуживания и погашения займов, направляются на удовлетворение требований кредиторов.

Фонд гарантирования призывает всех заемщиков по ипотечным кредитам, в первую очередь тех, кто по разным причинам не обслуживает свою задолженность, присоединиться к программе реструктуризации, восстановить платежную дисциплину и улучшить свою кредитную историю.

Воспользоваться условиями реструктуризации могут все физические лица - заемщики банков, которые ликвидируются Фондом (кроме физических лиц-предпринимателей), в том числе клиенты банка "Аркада", которые имеют просроченные обязательства по кредитам, обеспеченным ипотекой.

 

Теги: #фгвфл #аркада
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