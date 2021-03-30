Зеленский назвал принятие Радой закона о "налоговой амнистии" важным шагом к детенизации экономики

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие Верховной Радой во вторник за основу пакета законопроектов о "налоговой амнистии", среди которых - предложенный им законопроект о добровольном декларировании активов физических лиц с 1 июля 2021 по 1 июля 2022 года, сообщается на сайте главы государства.

Это важный шаг к детенизации экономики Украины, отметил президент.

Кроме того, по его словам, важным является голосование за законопроект, которым обеспечивается бюджетное финансирование деятельности Министерства аграрной политики Украины.

Глава государства также отметил, что принятие закона, разблокирующего большую приватизацию в стране, позволит привлечь устойчивые инвестиции в экономику Украины, создать новые рабочие места и базу для налогообложения.

"Верховная Рада показала, что может работать в интересах граждан и ради укрепления нашего государства даже в таких сложных условиях, как пандемия и локдаун", - отметил Зеленский.