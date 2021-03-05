Объемы транспортировки газа из ЕС в Украину в феврале снизились в 15 раз

Объемы транспортировки газа из ЕС в Украину в феврале по сравнению с январем снизились в 15 раз – до 29 млн куб м, сообщило ООО "Оператор ГТС Украины" на своем сайте в пятницу.

При этом объемы ре-экспорта газа из подземных хранилищ Украины (ПХУ) в ЕС также снизились в сравнении с январским показателем, однако только на 15% − до 199 млн куб. м.

Как пояснили в компании, динамика транспортировки газа в Украину и его ре-экспорта связана с высокой загруженностью подземных газохранилищ как в ЕС, так и в Украине. Также на статистику влияет тот факт, что февраль - календарно короткий месяц.

"Поставщики и трейдеры, которые в летний период загрузили газ в украинские подземные хранилища в режиме "таможенный склад" и с применением услуги short-haul, пока используют собственные запасы. Для этого благоприятное время, поскольку цены на энергетических биржах значительно выше, чем летом. Вместе с тем, заказчики и дальше продолжают хранить газ в Украине. Это свидетельствует, что украинская газовая инфраструктура уже является частью энергетической системы ЕС", - заявил коммерческий директор ОГТСУ Евгений Тодоров, которого процитировала компания.

В январе-феврале 2021 года общие объемы транспортировки газа из ЕС в Украину нарастающим итогом составили 468 млн куб. м: из Польши - 91 млн куб. м, Словакии - 65 млн куб. м, Венгрии - 403 млн куб. м. При этом виртуальным реверсом (backhaul) было импортировано 86% или 403 млн куб. м. Практически весь газ был направлен для использования на внутреннем рынке Украины. Услугу заказали 18 трейдеров, из них 5 украинских компаний и 13 иностранных.

Также за первые 2 месяца года общие объемы ре-экспорта газа составили 433 млн куб. м. Из них 77% (или 333 куб. м) - в режиме short-haul. Наибольшие объемы газа были доставлены в Венгрию - 268 млн куб. м, в Польшу - 112 млн куб. м и Словакию - 53 млн куб. м. Услугой воспользовались 18 трейдеров, из них 2 украинских компаний и 16 иностранных.