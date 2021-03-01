Экономика

12:32 01.03.2021

"Цитрус" откроет магазин в ТРЦ Nikolsky в Харькове

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"Цитрус" откроет магазин в ТРЦ Nikolsky в Харькове

 Харьковский ТРЦ Nikolsky подписал договор аренды с сетью магазинов гаджетов и аксессуаров "Цитрус", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Budhouse Group.

По данным компании, общая площадь нового магазина на первом этаже ТРЦ составит 400 кв. м.

"Цитрус" - первая украинская специализированная сеть магазинов гаджетов и аксессуаров. Компания создана в 2000 году. Согласно информации на ее сайте, на март-2021 сеть насчитывает 63 торговые точки в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Запорожье, Полтаве, Николаеве, Черкассах, Херсоне, Чернигове, Краматорске (Донецкая обл.), Измаиле и Черноморске (оба – Одесская обл.).

ТРЦ Nikolsky расположен в центре Харькова, на ул. Пушкинской, 2. Общая площадь торгового центра - 106 тыс. кв. м, торговая – 53 тыс. кв. м. Паркинг рассчитан на 700 машиномест.

В ТРЦ уже подписаны договора аренды с представителями группы Inditex, Argo, MD Fashion, MTI, Nike, Puma, FLO, "Сiльпо", Multiplex, Sport Life и др.

Открытие ТРЦ Nikolsky запланировано на весну 2021 года. Девелопер проекта – Budhouse Group.

Теги: #недвижимость #магазин #цитрус
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