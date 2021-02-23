Экономика

15:25 23.02.2021

Главой НКЦБФР назначен внештатный советник ОП Магомедов вместо уволенного Хромаева

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Главой НКЦБФР назначен внештатный советник ОП Магомедов вместо уволенного Хромаева

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности  главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимура Хромаева и назначил вместо него внештатного советника главы Офиса президента (ОП), экс-директора "Аструм Капитал" Руслана Магомедова.

Согласно информации на сайте официального представительства президента, соответствующие указы Зеленский подписал 23 февраля 2021 года. 

Как сообщалось, Магомедов вечером 1 февраля подал декларацию за 2020 год, которая свидетельствует о том, что он претендует на должность главы НКЦБФР.

Магомедов в 2016 году претендовал на должность главы правления Нацдепозитария Украины. Он также входил в биржевой совет "Украинской биржи".

НКЦБФР формируется в составе ее главы и шести членов, которые назначаются на срок шесть лет.

Нынешний глава комиссии Хромаев и три ее члена – Дмитрий Тарабакин, Александр Панченко и Игорь Назарчук – были назначены указами президента от 30 января 2015 года, а Максим Либанов – от 28 февраля 2018 года. Еще две позиции членов комиссии остаются вакантными.

Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и дерривативов (ПАРД), которая является саморегулирующейся организацией (СРО) хранителей и торговцев, на минувшей неделе предложила ОП рассмотреть четыре кандидатуры в новый состав регулятора – НКЦБФР, в том числе Магомедова. Другие кандидатуры, помимо него, - президент ПАРД с 2002 года Алексей Кий, экс-глава "Тройка Диалог Украина" и глава правления "Украинской биржи" Артемий Ершов, экс-глава Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка (АРИФРУ) Юрий Бойко. Кроме того, ПАРД предлагает продлить на новый срок полномочия члена НКЦБФР Тарабакина.

Ранее общественный союз "Украинское объединение рынков капитала" (UCMA) также рекомендовал президенту Украины Зеленскому шесть кандидатур на должность члена НКЦБФР. Среди них - президент ПАРД Кий, депутат Верховной Рады VII-VIII созывов Павел Ризаненко, глава экспертного совета по вопросам корпоративного права UCMA Оксана Параскева, экс-член НКЦБФР Николай Бурмака и экс-замдиректора департамента комиссии Елена Величко. Союз также просил продлить полномочия на второй срок члена НКЦБФР Панченко.

Теги: #магомедов #нкцбфр #кадры
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