Экономика

12:26 22.02.2021

ОП рассчитывает увеличить рынок международных авиаперевозок в Украине к 2025г до 25 млн пассажиров в год

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ОП рассчитывает увеличить рынок международных авиаперевозок в Украине к 2025г до 25 млн пассажиров в год

Офис президента к 2025 году хочет увеличить рынок международных авиаперевозок до 25 млн пассажиров и 200 тыс. тонн грузов в год, сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник.

Согласно представленной им презентации, помимо этого целью до 2025 года является рост рынка внутренних авиаперевозок до 4 млн пассажиров в год и до 5 тыс. тонн грузов в год.

В планах также развивать сеть региональных маленьких аэропортов.

"В этом году мы начинаем реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропортах Ужгорода, Полтавы, Черновцов, Кривого Рога, Житомира и Винницы. Также доделываем работы в Херсонском аэропорту и в аэропорту Николаева", - добавил он.

Как сообщалось, аэропорты Украины в 2020 году обслужили 8,664 млн пассажиров, что на 64,4% меньше, чем за 2019 год. В международном сообщении пассажиропоток украинских аэропортов в указанный период сократился на 65,3% - почти до 7,628 млн чел.

Теги: #авиаперевозки
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