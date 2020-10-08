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19:13 08.10.2020

IATA зафиксировала 44 случая передачи COVID в полете, сравнила риск заразиться с ударом молнии

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IATA зафиксировала 44 случая передачи COVID в полете, сравнила риск заразиться с ударом молнии

Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) провела исследование, которое показало, что с начала этого года зафиксировано лишь 44 связанных с полетом случая заболевания COVID-19. Всего за этот период в мире было перевезено около 1,2 млрд авиапассажиров.

Таким образом, риск заразиться COVID на борту оценивается в один случай на каждые 27 млн путешественников.

"Мы считаем эти цифры чрезвычайно обнадеживающими. Кроме того, подавляющее большинство опубликованных случаев произошло до того, как ношение лицевых покрытий в полете стало широко распространенным", - заявил медицинский советник IATA Дэвид Пауэлл, чьи слова приводятся в сообщении организации.

Принимаемые меры защиты от распространения COVID на воздушном транспорте (ношение масок, управляемая организация очередей, бесконтактная обработка данных) показывают эффективность, полагают в IATA. Дополнительный "слой" защиты добавляет система фильтрация воздуха в салоне самолета.

"Нет ничего абсолютно безопасного. Но с учетом всего лишь 44 опубликованных случаев потенциальной передачи COVID-19 в полете среди 1,2 млрд путешественников риск заражения вирусом на борту, по-видимому, относится к той же категории, что и удар молнии", - сказал генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.

Ранее IATA призывала отменить карантинные ограничения на международные авиаперевозки и в качестве альтернативы внедрить тестирование пассажиров на COVID-19 перед вылетом.

Теги: #авиаперевозки #коронавирус #исследование #мир
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