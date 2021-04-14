В Закарпатье планируют с 1 июня возобновить пассажирские авиаперевозки

Пассажирские авиаперевозки планируется возобновить в Закарпатской области, сообщил руководитель Закарпатской партийной ячейки партии "Слуга народа", народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко.

"Мы наконец-то договорились с компанией "Windrose". ... Я хочу сообщить добрую весть: мы возобновляем пассажирские авиаперевозки в Закарпатье", – сказал Тищенко во время брифинга в среду.

При этом парламентарий напомнил, что в 2019 году на небольшой срок авиасообщение было восстановлено, но в связи с тем, что это оказалось экономически невыгодным, перевозки прекратились.

Директор "Windrose" Владимир Каменчук, в свою очередь, проинформировал, что авиакомпания планирует приступить к выполнению регулярных рейсов по маршруту "Киев–Ужгород–Киев" с 1 июня. "Рейс будет выполняться три раза в неделю. Увеличение частоты будет зависеть от пассажиропотока. Мы надеемся, что он будет возрастать ежедневно", – сказал он.

Каменчук также подчеркнул, что компания "Windrose" заинтересована в развитии аэропорта "Ужгород" как потенциального авиаузла западной Украины, и поэтому намерена принимать участие в подготовке молодых специалистов.