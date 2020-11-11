Экономика

21:03 11.11.2020

Пассажирские авиаперевозки в Германии упали на 83% в 2020г - Eurocontrol

1 мин читать
Пассажирские авиаперевозки в Германии упали на 83% в 2020г - Eurocontrol

В ФРГ в этом году были отменены почти 1 млн пассажирских авиарейсов из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщила Европейская организация по обеспечению безопасности воздушной навигации (Eurocontrol).

"Германия потеряла около миллиона перелетов по сравнению с 2019 годом и свыше 150 млн пассажиров, - говорится в сообщении. - Полеты в/из и внутри Германии в настоящее время на 65% ниже прошлогоднего уровня, а число пассажиров - на 83% меньше".

Хотя летом, во время относительного затишья с распространением вируса, наблюдалось некоторое оживление авиаперелетов, сейчас трафик снова падает, отметили в Eurocontrol. При этом внутренние перевозки пострадали меньше, чем международные.

Число ежесуточных рейсов авиакомпании Lufthansa на прошлой неделе было на 68% меньше показателя год назад, Eurowings - на 80%, Ryanair - на 77%. При этом перевозки DHL Express увеличились на 14%.

Количество рейсов в/из аэропорта Франкфурта упало на 62%, Мюнхена - на 69%.

Теги: #авиаперевозки #пандемия #пассажиры #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:24 09.11.2020
Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом, он хорошо знает ФРГ

Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом, он хорошо знает ФРГ

20:21 07.11.2020
Джонсон и Меркель поздравили Байдена с победой

Джонсон и Меркель поздравили Байдена с победой

23:57 06.11.2020
Послы Германии и Франции приветствуют открытие КПВВ "Счастье" как один из результатов Парижских договоренностей "Нормандской четверки"

Послы Германии и Франции приветствуют открытие КПВВ "Счастье" как один из результатов Парижских договоренностей "Нормандской четверки"

10:24 05.11.2020
Новый суточный антирекорд по коронавирусу в Германии - почти 20 тысяч заболевших

Новый суточный антирекорд по коронавирусу в Германии - почти 20 тысяч заболевших

12:33 03.11.2020
Немецким инвесторам нужны одинаковые правила для всех и судебная реформа в Украине - посол Германии

Немецким инвесторам нужны одинаковые правила для всех и судебная реформа в Украине - посол Германии

11:03 03.11.2020
Немецкие инвесторы считают главной проблемой в Украине не коррупцию, а суды - посол

Немецкие инвесторы считают главной проблемой в Украине не коррупцию, а суды - посол

10:33 03.11.2020
Посол ФРГ: получить реальные гарантии по Будапештскому меморандуму Украине невозможно

Посол ФРГ: получить реальные гарантии по Будапештскому меморандуму Украине невозможно

10:21 03.11.2020
Посол Германии считает замораживание конфликта на Донбассе возможным, но не лучшим вариантом

Посол Германии считает замораживание конфликта на Донбассе возможным, но не лучшим вариантом

10:18 03.11.2020
В долгосрочном плане надо бороться за людей, которые живут на оккупированных территориях - посол Германии

В долгосрочном плане надо бороться за людей, которые живут на оккупированных территориях - посол Германии

10:07 03.11.2020
После выборов в Украине посольство Германии наладит более тесные контакты с мэрами – посол

После выборов в Украине посольство Германии наладит более тесные контакты с мэрами – посол

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство готово поддержать предпринимателей при «карантина выходного дня» - Шмыгаль

Украина планирует ежегодно выделять на авиастроение 2 млрд грн - премьер

Укрэксимбанк выкупил свои еврооблигации на $300 млн

Топ-менеджеры ТРЦ и ритейлеры протестуют под Кабмином против карантина выходного дня

Глава НБУ встретился с руководством Всемирного банка и IFC в ходе визита в Вашингтон

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский международный финцентр с участием государства может быть запущен осенью 2023 года – концепция

"Киевтеплоэнерго" модернизирует самую старую теплостанцию столицы, обеспечивающую теплом ее центральные районы

Нефть сократила прирост после публикации отчета ОПЕК, Brent - $44,61 за баррель

Правительство готово поддержать предпринимателей при «карантина выходного дня» - Шмыгаль

Кабмин утвердил условия реализации программы Danida Business Finance в Украине

Россия закрывает торгпредства в Литве и Украине, планирует открыть в Сирии

МЭА ожидает рекордного роста возобновляемой энергетики в мире в 2020г

Украина планирует ежегодно выделять на авиастроение 2 млрд грн - премьер

Укрэксимбанк выкупил свои еврооблигации на $300 млн

Топ-менеджеры ТРЦ и ритейлеры протестуют под Кабмином против карантина выходного дня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА