Пассажирские авиаперевозки в Германии упали на 83% в 2020г - Eurocontrol

В ФРГ в этом году были отменены почти 1 млн пассажирских авиарейсов из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщила Европейская организация по обеспечению безопасности воздушной навигации (Eurocontrol).

"Германия потеряла около миллиона перелетов по сравнению с 2019 годом и свыше 150 млн пассажиров, - говорится в сообщении. - Полеты в/из и внутри Германии в настоящее время на 65% ниже прошлогоднего уровня, а число пассажиров - на 83% меньше".

Хотя летом, во время относительного затишья с распространением вируса, наблюдалось некоторое оживление авиаперелетов, сейчас трафик снова падает, отметили в Eurocontrol. При этом внутренние перевозки пострадали меньше, чем международные.

Число ежесуточных рейсов авиакомпании Lufthansa на прошлой неделе было на 68% меньше показателя год назад, Eurowings - на 80%, Ryanair - на 77%. При этом перевозки DHL Express увеличились на 14%.

Количество рейсов в/из аэропорта Франкфурта упало на 62%, Мюнхена - на 69%.