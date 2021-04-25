Кабмин намерен освободить внутреннюю авиацию от налогов – Шмыгаль

Кабинет министров Украины планирует освободить авиаперевозчиков от налогообложения на внутриукраинские рейсы, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Для активизации путешествий внутри страны мы планируем освободить авиаперевозчиков от налогообложения на такие маршруты. Этот шаг приведет к уменьшению расходов компаний и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат больший доступ к быстрым путешествиям по стране", - написал Шмыгаль в Facebook в воскресенье.

По его словам, для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство. "Эту задачу уже поставил перед министерствами", - написал глава правительства.

Премьер сообщил, что также на текущей неделе в украинском правительстве обсуждался вопрос интенсификации сотрудничества в области туризма с Турцией. "Мы ставим цель не только расширить морское и авиасообщение, чтобы открыть для украинцев новые и удобные маршруты, но и поощрять граждан Турции приезжать на семейный отдых в Украину", - написал Шмыгаль.