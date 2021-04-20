Экономика

19:22 20.04.2021

Правительство планирует инициировать механизм удешевления билетов на внутренние авиаперевозки - Шмыгаль

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Правительство планирует инициировать механизм удешевления билетов на внутренние авиаперевозки - Шмыгаль

Введение нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на внутренние авиационные перевозки будет способствовать удешевлению билетов и оживлению туризма в Украине, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания.

Как сообщает пресс-служба Кабмина Украины, в обсуждении во вторник приняли участие министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр финансов Сергей Марченко.

"Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению затрат и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны. Эти законодательные изменения необходимо внести как можно быстрее, чтобы уже этим летом увеличить туристический поток", - отметил Шмыгаль.

По итогам совещания премьер-министр дал поручение министерствам провести всю необходимую подготовительную работу и оперативно разработать соответствующие изменения в закон.

Теги: #авиаперевозки #билеты #кабмин
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