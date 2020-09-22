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20:14 22.09.2020

IATA предлагает внедрить тесты на COVID перед зарубежными рейсами вместо карантина по прилету

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IATA предлагает внедрить тесты на COVID перед зарубежными рейсами вместо карантина по прилету

Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) призвала внедрить тестирование на COVID-19 для всех пассажиров, вылетающих за границу.

Такое решение предложено в качестве альтернативы карантинным ограничениям, которые обязаны проходить пассажиры по прилету в другую страну. Это, полагают в IATA, способствует более быстрому восстановлению международных авиаперевозок.

Прошло больше полугода с тех пор, как страны приостановили авиасообщение за рубеж для борьбы с COVID-19. С тех пор некоторые из них приоткрыли границы, но эффект от этого был ограниченным, говорится в сообщении IATA. Карантинные меры по прилету делают поездки непрактичными, а частые изменения в мерах по борьбе с COVID-19 в некоторых странах не дают даже спланировать поездку.

"Ключом к восстановлению свободы передвижения через границы является систематическое тестирование на COVID-19 всех путешественников перед отъездом. Это даст правительствам уверенность в том, что они смогут открыть свои границы без сложных моделей риска, которые предполагают постоянные изменения правил, налагаемых на поездки. Тестирование всех пассажиров вернет людям свободу путешествовать с уверенностью. И это вернет миллионы людей к работе", - отметил генеральный директор IАТА Александр де Жуньяк, которого цитирует пресс-служба.

Чтобы быстро внедрить экспресс-тесты, IАТА планирует сотрудничать с Международной организацией гражданской авиации (ICАО) и органами здравоохранения, сказано в сообщении.

Из-за "ковидных" ограничений мировая авиаотрасль потеряет в этом году около $400 млрд выручки, общий убыток ожидается в размере более $80 млрд, напоминает организация.

Теги: #авиаперевозки #тестирование #мир
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