Авиакомпании Китая в октябре увеличили пассажирские перевозки на 7,6% за месяц

Авиакомпании Китая в октябре перевезли в общей сложности около 38,86 млн пассажиров, что на 7,6% превысило показатель за предыдущий месяц, сообщило Управление гражданской авиации страны (CAAC).

Объем пассажирских перевозок составлял 68,2% от уровня октября 2019 года, то есть до начала пандемии COVID-19.

Грузовые и почтовые авиаперевозки в октябре выросли на 0,8% в помесячном сравнении - до 604 тыс. тонн.

Уровень пунктуальности полетов китайских авиакомпаний в прошлом месяце составлял 93,8%, приводит данные CAAC агентство "Синьхуа".