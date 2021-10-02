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05:04 02.10.2021

Лукашенко заявил, что гарантирует безопасность пролета зарубежных самолетов над Беларусью

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Лукашенко заявил, что гарантирует безопасность пролета зарубежных самолетов над Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, заявил, что гарантирует безопасность пролета зарубежных самолетов над территорией Беларуси, однако не исключил их посадки в случае угрозы государству.

"Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, вашей компании и вашей стране и любой другой гарантировать полную безопасность полетов над Беларусью так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет - будь то Великобритании или США", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу CNN, отрывок из которого вышел в эфире госканала "Беларусь 1" в пятницу.

Он подчеркнул, что подобным образом поступит любое государство, если увидит для себя угрозу.

"Ну а то, что вы не летаете - господь с вами! Летайте через Северный полюс, Южный. Это ваше право, я вас заставить не могу ... Нет вас (западных авиакомпаний - ИФ) здесь - летают другие. Ничего, обойдемся. Думаю, придет время - придут, возможно, новые люди там, может, здесь. И они осознают пагубность того, что мы сейчас с вами творим. Это никому не выгодно, не знаю, зачем вы это устраиваете. То, что летать перестали, - так вы команду дали такую", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что не успели задержать после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, Романа Протасевича, "а уже в Европе и Америке после команды из Вашингтона все начали, как под копирку, делать заявления".

"Они все были однотипные. Это говорит, что где-то прописали тезисы, и они (зарубежные политики - ИФ) начали заявлять, и перестали сюда летать (зарубежные авиакомпании - ИФ)", - сказал Лукашенко.

Самолет авиакомпании Ryanair при полете 23 мая из Афин в Вильнюс был вынужден приземлиться в Минске. На борту этого самолета находился беларусский оппозиционер Роман Протасевич.

Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры проинформировали пилотов о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Была также задержана и его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Инцидент вызвал острую реакцию в ряде стран мира. В частности, 5 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о запрете для белорусских самолетов использовать воздушное пространство стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты.

ЕС, США, Великобритания и Канада призвали власти Беларуси сотрудничать с международными следователями в расследовании ситуации с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, "незамедлительно освободить всех политических заключенных" и начать "диалог с представителями демократической оппозиции и гражданского общества".

ЕС, США, Великобритания и Канада также объявили о расширении санкционных списков в отношении Беларуси.

Теги: #авиаперевозки #безопасность #гарантия #беларусь
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