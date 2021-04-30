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11:06 30.04.2021

Украина и Канада обсуждают возможную либерализацию регулярных авиаперевозок

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Украина и Канада обсуждают возможную либерализацию регулярных авиаперевозок

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и министр транспорта Канады Омар Альхабра в ходе онлайн-переговоров обсудили возможную либерализацию регулярных авиаперевозок между странами, а также участие украинской стороны в канадской инициативе безопасного неба Safer Skies.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры в пятницу, Криклий отметил важность продолжения работы инициативы Safer Skies, в рамках которой Канада сотрудничает с международными организациями, индустрией гражданской авиации и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), чтобы повысить уровень безопасности полетов коммерческих авиакомпаний, путешествующие в зонах повышенного риска, и предложил включить Украину в работу этого форума не только в качестве наблюдателя, а в качестве полноправного участника.

Ведомство отмечает, что стороны также обсудили состояние сотрудничества между министерствами в контексте расследования авиакатастрофы рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране.

В сообщении, в частности, указано, что Государственная авиационная служба Украины уже обработала и предоставила свои замечания к проекту окончательного отчета, подготовленного Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран по результатам расследования катастрофы. Соответствующие замечания также были предоставлены и представителям Канады.

"Украина стремится к истине и справедливости в расследовании катастрофы рейса PS752 и наказанию виновных. Нами постоянно ведется работа по надлежащей реакции украинской стороны на многочисленные нарушения норм международного законодательства во время проведения расследования катастрофы PS752. Мы поддерживаем привлечение иностранных представителей, в том числе представителей Канады, к соответствующему процессу и совместной подготовке и направлению жалобы в Совет ИКАО по ответным действиям Исламской Республики Иран", - цитирует пресс-служба Криклия.

Отмечается, что министры также договорились активизировать работу по подписанию технической договоренности между Госавиаслужбой Украины и Transport Canada Civil Aviation.

Участие в переговорах также приняли Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, глава Государственной авиационной службы Александр Бильчук, и.о. директора "Украэроруха" Андрей Ярмак, представители министерств.

Теги: #авиаперевозки #канада #украина
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