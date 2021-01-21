Власти ожидают экономический рост в Украине в 2021 году – совещание Зеленского с представителями правительства и парламента

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по приоритетным вопросам, которые стоят в повестке дня перед украинской властью в 2021 году, и обсудил дорожную карту их решения.

Как сообщила пресс-служба главы государства, во встрече, в частности, приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, народные депутаты и главы комитетов парламента, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместители и советники.

"Значительная часть встречи касалась экономики. Было отмечено, что в 2021 году ожидается экономический рост, также планируется осуществить ряд шагов и инициатив для согласования отечественного законодательства с европейским, поскольку Украина планирует пересмотр положений Соглашения об ассоциации с ЕС", - отмечается в сообщении.

Кроме того, подчеркнута важность сотрудничества с международными партнерами.