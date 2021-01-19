Экономика

11:57 19.01.2021

Турция в 2020 году снизила экспорт фисташек на 8,6%

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Турция в 2020 году снизила экспорт фисташек на 8,6%

Турция в 2020 году экспортировала фисташек на $119,2 млн, что на 8,6% меньше, чем годом ранее (на $130,4 млн), сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Ассоциацию экспортеров юго-восточной Анатолии (GAIB).

Большая часть фисташек в Турции производится в провинциях Шанлыурфа и Газиантеп. Местные производители называют фисташки "зеленым золотом" из-за большой экономической выгоды, отмечается в сообщении.

В прошлом году Турция экспортировала 10 875 тонн фисташек в 100 стран мира, в числе которых США, Великобритания, Австралия, Китай, Беларусь, Руанда, Нидерланды, Украина, Португалия, Ирландия, Италия, Индия и Япония. Но основным импортером турецких фисташек стала Германия, куда было поставлено 2 064 тонны, что на 63% больше, чем годом ранее. Далее следуют КНР - 1 925 тонн и Италия - 1 183 тонны.

Теги: #турция #экспорт #фисташки
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